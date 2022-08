AGF derimod er kommet flyvende fra start og var efter sidste rundes sejr over FC Midtjylland nu på en delt førsteplads i Superligaen.

AC Horsens kom bragende fra start i fredagens kamp og udnyttede hurtigt, at AGF’s højre forsvarsside reagerede langsomt. Et frispark blev taget hurtigt, og efter flot kombinationsspil stod Anders K. Jakobsen for kampens første store chance.

Nu var AGF advaret og forsøgte nu at presse Horsens højt. Det kastede en chance af sig, da en bold blev lagt ind i feltet, snød alt og alle og endte på stolpen. Derefter dansede bolden flere gange på stregen, inden dommeren dømte offside.

Efter en intens start begyndte AC Horsens at falde længere og længere tilbage. Det gav plads til Mikael Anderson på kanten af feltet, hvor han skød på mål. Skuddet blev rettet af, og Matej Delac i Horsens-målet måtte bokse den ud i feltet, men der stod Patrick Mortensen, som sikkert sparkede bolden i nettet. 1-0 til udeholdet.