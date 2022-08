FC Midtjylland møder Lazio og Feyenoord i Europa League

FC Midtjylland skal møde Lazio, Feyenoord og Sturm Graz i Europa Leagues gruppespil. Det står klart efter lodtrækningen i Istanbul.

Det er tredje år i træk, at FCM skal deltage i et europæisk gruppespil. Det kunne være blevet i Champions League for den danske DM-sølvvinder, men her formåede holdet ikke at klare sig igennem nåleøjet.