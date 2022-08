Jammerbugt tvangsnedrykkes efter konkurserklæring

Skrivebordsnederlagene betyder, at holdet er sikker på at ryge ned i 3. division på baggrund af de sportslige resultater. Herfra går turen altså yderligere to rækker ned, hvilket betyder, at holdet fra næste sæson kan spille i Jyllandsserien.

I mandags afsagde skifteretten i Hjørring et konkursdekret, som ifølge Ekstra Bladet betød, at kurator havde 14 dage til at betale det skyldige beløb.

Det skete, efter at Spillerforeningen ugen forinden havde begæret klubben konkurs.

I den forbindelse kom det frem, at flere spillere manglede at få løn for adskillige måneder.