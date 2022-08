AC Horsens-AGF 2-1

AGF lignede en vinder af det østjyske opgør, da der var spillet en time. Aarhusianerne var foran 1-0 på et mål af Patrick Mortensen, men AGF’s til tider spillemæssige dominans i første halvleg var begyndt at smuldre. Anders K. Jacobsen tiltog sig en nøglerolle for AC Horsens, først smuttede han forbi AGF’s