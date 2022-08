Manchester United forværrer Liverpools sæsonstart

Til gengæld kan de samme fans glæde sig over, at Manchester United lige inden kampstart kunne præsentere brasilianeren Casemiro på en fireårig kontrakt.

Ifølge britiske betaler United cirka 450 millioner kroner til Real Madrid for den defensive midtbanespiller. Allerede i fredags meddelte de to klubber, at de var enige om en handel.

I tillæg kunne fansene så konstatere, at United startede uden anfører Harry Maguire og superstjernen Cristiano Ronaldo. Begge var henvist til bænken, og her blev Maguire siddende kampen ud, mens Cristiano Ronaldo fik fire minutter plus tillægstid på banen.

Holdet klarede sig fortrinligt uden profilerne.

Manchester United kom blæsende ud, og Anthony Elanga nåede at brænde en friløber, inden hjemmeholdet tog føringen efter et kvarter.