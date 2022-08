FCK-læge var med til at genoplive tilskuer i Parken

Herefter blev tilskueren bragt i ambulance til Rigshospitalet. Efter at have været i koma og respirator er han nu igen vågen og har det efter omstændighederne godt.

- Vi er lettede og glade for, at den unge FCK-fan blev reddet via en stor holdindsats. Det var en voldsom oplevelse for mange, og har man brug for hjælp med at bearbejde det, så anbefaler vi, at man kontakter egen læge, skriver FCK på sin hjemmeside.

Kampen mellem FCK og Trabzonspor var afbrudt i få sekunder, mens FCK-lægen banede sig vej op på tribunen. Det har ikke tidligere været meldt ud, hvad der lå bag det akutte behov for lægehjælp, men allerede dagen efter kampen kunne FCK meddele, at den uheldige fan var indlagt på Rigshospitalet.