Omkring 10 minutter senere var det lige ved og næsten for AC Horsens. Et indlæg fra Musonda og et efterfølgende hovedstød fra Anders K. Jacobsen ramte stolpen. Hurtigt efter bød Anders K. Jacobsen igen ind med et skud på mål efter en fantastisk nedtagning og vending.

På trods af chancer til begge hold, formåede ingen af dem, at sparke den i nettet. Anders K. Jacobsen havde klart de største muligheder for at sende AC Horsens foran.

Målchancer i massevis

OB’s første gule kort blev trukket af Max Fenger, da han ser sig nødsaget til at bremse et angreb. Kampgejsten fra det pressede OB-mandskab er tydelig at mærke. Konstant testede de AC Horsens defensiv. Og på kontraen finder Anders K. Jacobsen igen og igen bolden foran OB’s mål, men formår ikke at veksle det til et mål.