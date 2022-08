Eneste hold uden nederlag: Randers slår uskarpe Viborg

Mandskaberne kæmpede hårdt hver især for at få overtaget i opgøret ved at gå hårdt ind i alle dueller, men spillet blev ved med at bølge frem og tilbage.

Frem mod pausen lykkedes især Viborg med at kombinere sig frem til chancer, men udeholdet havde svært ved at overrumple en velspillende Patrik Carlgren i Randers-målet.

Få minutter efter pausen var det alligevel hjemmeholdet, der tog føringen.

Filip Bundgaard stod for scoringen, idet han finurligt krøllede bolden i mål med venstrefoden fra kanten af feltet.

Efter omkring en times spil fik Viborgs midtbanespiller Ibrahim Said sendt et fint langskud afsted, men bolden ramte overliggeren.

Viborg havde generelt det største spilovertag i anden halvleg og gik ihærdigt efter en udligning, men Patrik Carlgren holdt gang på gang udeholdet fra en scoring.