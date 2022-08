Kyniske Silkeborg slår FCN og overtager førstepladsen

Silkeborg kom foran efter bare tre minutters spil, da angriberen Tonni Adamsens kølige inderside kronede en sublimt udført kontra af gæsterne.

12 minutter senere var Adamsen nok en gang på pletten, da bolden blev serveret for fødderne af angriberen i FCN-feltet.

Tonni Adamsen er denne sommer kommet til Silkeborg fra Helsingør, og nyindkøbet har i den grad slået til med i alt tre scoringer for det midtjyske tophold.

Stillingen var således 2-0 til Silkeborg efter et kvarters spil, og tomålsføringen forblev intakt frem til pausefløjt, selv om både FCN og gæsterne kom frem til lovende chancer.

Efter fem minutters spil i anden halvleg var Silkeborg tæt på at bringe sig yderligere i front, men offensivspilleren Søren Tengstedt formåede at sparke bolden over mål fra en gunstig position i det lille målfelt.