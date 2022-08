Real Madrid overvandt besværligheder og sejrede klart

Midtvejs i anden halvleg var Vinicius Junior så i oplæggerens rolle, da Federico Valverde cementerede sejren til 4-1.

Real Madrid var uden Casemiro, der er tæt på et skifte til Manchester United, men brasilianerens fravær spillede altså ingen rolle.

I stedet brillerede Modric i en grad, at selv hjemmeholdets fans klappede ham fra banen, da han blev skiftet ud med et kvarter tilbage.

Real er i spidsen for La Liga med seks point for to kampe ligesom Betis og Osasuna.