Arsenal fortsatte champagnebold i norsk målshow

Dermed lægger Arsenal sig i spidsen for ligaen med ni point for tre kampe, men Manchester City kan dog komme tilbage i front med en udesejr over Newcastle søndag på mulig bedre målscore.

Det er første gang i 18 år, at Arsenal indleder en sæson med tre ligasejre.

Arsenal viste sprudlende spil fra begyndelsen, og Martin Ødegaard, der ellers ikke er kendt for at score mange mål, lynede to gange i de første ti minutter.

Først udnyttede den kreative nordmand en ripost fra målmanden efter fire minutter, og seks minutter senere hamrede han med venstrebenet bolden ind til 2-0.