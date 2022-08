I første spillerunde var Brentford også bagud med 0-2 - ude mod Leicester - og kom tilbage og fik point, og Franks mandskab skulle da også få håb om et nyt comeback kort før pausen.

Mathias Jensen serverede et hjørnespark ind i feltet, hvor Christian Nørgaard fandt et tomrum, hvorfra han helflugtede reduceringen ind. Et flot mål.

Få minutter inde i anden halvleg jublede Brentford over udligningen til 2-2, men VAR afslørede offside i opspillet, før Ivan Toney sparkede bolden i nettet.

Det bølgede frem og tilbage, og Christian Nørgaard måtte takke sin keeper for ikke at blive skurk, da hans tilbagelægning gav en stor chance til Aleksandar Mitrovic.