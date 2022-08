Manchester United er nået til enighed med Real Madrid om et køb af Casemiro

Real Madrid oplyser, at man mandag officielt vil tage afsked med Casemiro, der har spillet over 500 kampe for klubben.

United har denne sommer ansat Erik ten Hag som manager, og hollænderen får nu forstærkning til truppen i form af midtbaneslideren.

Tidligere denne sommer har United hentet Christian Eriksen, Lisandro Martínez og Tyrell Malacia.

På den centrale midtbane har United efter sidste sæson mistet Paul Pogba og Nemanja Matic.

United har indledt sæsonen med to nederlag i Premier League hjemme til Brighton og ude til Brentford.

Mandag aften tager United imod Liverpool, der heller ikke har vundet i de to første spillerunder.