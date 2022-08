FC København satte Lyngby på plads i sikker sejr

Fredag aften sikrede FC København sig tre point, da hjemmeholdet fra Lyngby blev slået på Lyngby Stadion med 3-0 i Superligaen.

Her blev midtbaneprofilen Viktor Claesson noteret for to mål, mens Pep Biel scorede det tredje i en kamp, hvor Lyngby faktisk havde masser af chancer, men ikke fik udnyttet dem.

I anden halvleg viste FCK klassen og spillede sig med sejren op på fjerdepladsen med ni point efter seks runder.