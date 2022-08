FC Nordsjælland henter gammel kending på kort aftale

- Vi er derfor glade for, at vi har fået Ulrik ind til at styrke bredden og konkurrencen i forsvaret her i efterårssæsonen. Det har været en prioritet for os efter Erik Marxens skade forrige weekend, da det ser ud til, at vi desværre må undvære ham i en længere periode.

- Samtidig har Ulrik vist en stærk interesse i og motivation for at komme tilbage til FC Nordsjælland og bidrage til truppen, siger sportsdirektøren.

Nordmandens cv tæller allerede 108 superligakampe og otte mål for Farum-klubben.

- Det føles fantastisk at være tilbage. Jeg har allerede mødt en masse mennesker, som jeg kender fra sidst, så det føles som at komme hjem. Det er en dejligt følelse, siger nordmanden.

FCN meddelte senere fredag, at klubben efter tre år siger farvel til offensivspilleren Abu Francis, der skifter til belgiske Cercle Brugge.