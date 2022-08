De traditionelle tophold hænger stadig lidt i bremsen

FC Midtjylland-AGF 0-2





På et stærkt kritisabelt underlag på MCH Arena triumferede AGF til sidst som vinder af lørdagens opgør mod FC Midtjylland. I kampens døende minutter cementerede Mikael Anderson sejren, da han med sin scoring til 2-0 slukkede lyset for sine tidligere holdkammerater. Efter et par bemærkelsesværdige kollaps i de to foregående kampe blev midtjyderne atter engang rendt over ende efter en skidt præstation i anden halvleg.

Randers-Viborg 1-0

Det hele blev afgjort med en enkelt scoring af den bare 18-årige Filip Bundgaard fra Randers FC. På hjemmebane sparkede han på fornem vis bolden i kassen fra kanten af feltet med et imponerende drøn. Teenageren var dermed med til at sikre kronjydernes tredje sejr i sæsonen. Og selv om sejren og de tre point kun rækker til en aktuel fjerdeplads i tabellen, så er Thomas Thomasbergs mandskab dog fortsat ubesejret efter sjette spillerunde. Viborg formåede til gengæld ikke at rejse sig fra torsdagens nederlag til West Ham. Viborgenserne manglede ganske enkelt den berømte skarphed i kampens afgørende momenter.