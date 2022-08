Den 30-årige Erik Sviatchenko, anfører i FC Midtjylland, har prøvet en hel del som fodboldspiller: danske mesterskaber, pokaltitel, Champions League-kampe, landskampe og udlandsophold i Celtic.

Men lige nu står han i uopdyrket land.

»At spille 3-3 to kampe i træk efter at have været foran med 3-0 i begge kampe.