I det tidlige forår og det sene efterår kan man virkelig mærke forskellen.

Når græsset på fodboldbanen er tungt af regnen og gør det uendelig meget sværere at løbe fra sin modstander, fordi man føler, at jorden forsøger at opsluge støvlerne.

Det er på den tid, kunststofbaner kommer til sin ret. Det kunstige græstæppe er ligeglad med vand, og spillernes støvler synker ikke ned i jorden.