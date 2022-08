Sønderjyske fik bank af Helsingør og led sæsonens første nederlag

Kun et par minutter inde i anden halvleg blev det 4-0, og så var kampen lukket. Som anden halvleg skred frem, forlod de sønderjyske fodboldfans stadion i Haderslev.

Inden tirsdagens kamp havde Sønderjyske vundet alle sine fire første kampe i denne sæson. Det samme har Vejle, og klubben skal onsdag forsøge at holde den stime kørende mod Næstved.

Hvidovre udnyttede tirsdag Sønderjyskes nederlag til i hvert fald for en stund at hoppe op på tabellens førsteplads. Det skete med en knusende sejr på 5-1 over Fremad Amager.