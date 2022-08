Fodboldakademier hiver Viborg i sportsdomstol

Over for B.T. oplyser superligaklubben, at det drejer sig om et krav på penge i form af træningskompensation for Ibrahim Said, som kom til Viborg i oktober 2020.

Det mener Viborg ikke, at de to fodboldakademier kan gøre krav på. Derfor er sagen altså nu endt i CAS, som har hjemme i Lausanne i Schweiz.

Ibrahim Said kom til Viborg fra Dabo Babes Academy FC. Siden har den 20-årige nigerianske kantspiller optrådt 33 gange for Viborgs førstehold. I dem er det blevet til tre mål og fire assister.

I denne sæson har Said vist gode takter med et mål og to assister i ni kampe.