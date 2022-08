I en story på samme medie viser Andersen en lang række eksempler på beskeder, han har modtager siden mandag aften.

- Jeg modtog måske 3-400 af de her beskeder i går aftes, skriver Andersen på Instagram.

- Jeg har forståelse for, at I støtter et hold, men hav lidt respekt og lad være med at spille hård på nettet, lyder hans opfordring.

Andersen deler blandt andet en besked med denne ordlyd:

- Fuck dig. Jeg vil dræbe dig. Dig og din familie.

Nu håber han, at nogen vil skride ind.