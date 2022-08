AGF-chef bekræfter dansk interesse for solgt profil

- Vi skal have en profil, som passer til vores strategi og spilfilosofi. Det skal være en med dynamik og aggressivitet. Vi kigger ikke blot på det individuelle, men også det relationelle. Det er planen, vi skal have flere ind.

Uwe Rösler roste sine to kolleger Stig Inge Bjørnebye og direktør Jacob Nielsen for at få den rigtige pris for Grønbæk, og han ønsker derudover profilen alt godt i fremtiden.

- Jacob og Stig gjorde et fantastisk arbejde med at maksimere indtægten for klubben. Jeg ville gerne have arbejdet med Albert, men jeg ønsker ham det bedste. Han er en god person, og han ville prøve noget andet, siger træneren.