Tysk missil nedlagde Lyngby i Aarhus

Lyngby kunne ikke levere samme mirakel som mod FCM, og dermed vandt AGF 1-0.

Uwe Rösler havde inden kampen spået, at varmen ville kunne have indflydelse på AGF’s ellers så intensive spil. Måske det var en dårlig undskyldning – uanset hvad startede hjemmeholdet meget mere afventende, end man indtil havde set. Initiativet lå på Lyngbys fødder i de første 10 minutter, og AGF havde svært ved at spille sig ud af det høje pres, som de hvidklædte ellers selv ynder at praktisere.

Det ændrede sig dog, da Yann Aurel Bisseck tog et slalom løb fra midten af banen ned mod mål. Tilskuerne råbte »skyd!« og selv om han er tysker, forstod han tydeligvis ordren og bragede fra et stykke fra feltkanten til bolden, som satte i retning direkte mod det fjerne hjørne. 1-0 til AGF.