OB-profil fjerner ansvaret fra Alm: Det er vores skyld

OB har kun fået et enkelt point i de første fem spillerunder i Superligaen, og det kan selvfølgelig mærkes på stemningen i truppen.

- Stemningen er selvfølgelig super trykket, og vi vil bare gerne ud i bussen, så vi kan komme hjem.

- Vi stod alt for meget på hælene, og de spillede bare rundt om os, som var vi et spil kegler. Vi fik ikke den bedste start, og så scorede de et flot mål efterfølgende, siger Bjørn Paulsen.

OB-træner Andreas Alm kan også godt mærke, at OB er et hold, der er ramt på selvtilliden for tiden.

- Det er godt, vi har en dårlig følelse efter kampen, og at vi viser, hvor skuffede vi er.

- Vi har tre eller fire gode omstillingsmuligheder, men der er vi ikke skarpe nok, og vi bliver for let stressede. Vi er nødt til at være kompakte defensivt.