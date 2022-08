Brøndby-modtagelse rører hjemvendte Daniel Wass

- Det er meget svært at beskrive med ord. Det var nogle vilde følelser, der gik gennem kroppen, og jeg blev helt rørt nede på banen.

- Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg ved ikke helt, om jeg var tæt på tårer, men vi var i hvert fald derhenne af. Det var over al forventning. Det er nogle fede fans.

- Brøndby ligner sig selv. Det er en kæmpe familie, og jeg er bare glad for at være en del af familien igen. Jeg har savnet klubben og fansene, og det er bare fedt at spille på Brøndby Stadion, siger Daniel Wass.