Brentford ydmygede pinligt United-hold i Eriksen-gensyn

Brentford leverede flot kontraspil, Luke Shaw demonstrerede sin manglende fart og ringe placeringsevne, og så kunne Bryan Mbeumo gøre det til 4-0 alene igennem. Gæsterne var i totalt forfald.

Det lykkedes at sætte prop i ydmygelsen efter pausen. Både Christian Eriksen og Cristiano Ronaldo havde sågar et par udmærkede forsøg.

Brentford kunne også have udbygget føringen, men generelt var bolden mest på United-fødder efter pausen. Hjemmeholdet var fint tilfreds med tingenes tilstand, og United blev sjældent meget farlige.

Eriksen og co. slap for at indkassere flere mål, men det kunne på ingen måde fjerne indtrykket af en beskæmmende indsats for det 20-foldige engelske mesterhold.

Kreatøren fik 87 minutter på banen for United, mens Brentfords nyindkøb Mikkel Damsgaard forblev på bænken i hele kampen.