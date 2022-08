3-0 er en farlig føring. I hvert fald når det gælder FC Midtjylland.

For anden uge i træk smed FC Midtjylland fredag nemlig en tremålsføring i en superligakamp.

I sidste uge var det Lyngby, som lavede et stort comeback og fik 3-3, og denne gang var det AC Horsens, der fik kæmpet sig til et enkelt point efter at være kommet bagud 0-3. Kampen endte 3-3.