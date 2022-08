Barcelona har hentet trekvart milliard med nyt frasalg

24,5 procent af Barca Studios er allerede blevet solgt fra, og fredag blev yderligere 24,5 procent altså afhændet.

Derudover har Barcelona solgt 25 procent af sine tv-rettigheder til investeringsselskabet Sixth Street og på den måde hentet kontanter til den slunkne pengekasse.

Barcelona forsøger også ihærdigt at komme af med spillere for at spare lønkroner. Det gælder blandt andre danske Martin Braithwaite, ligesom den hollandske stjerne Frenkie de Jong også meldes på vej væk, selv om han angiveligt ikke har den store lyst til at forlade storklubben.

Det store spanske medie Sport, der har meget fokus på Barcelona, mener, at Barcelona med fredagens økonomiske indsprøjtning får mulighed for at registrere i hvert fald nogle af de mange nye stjerner.