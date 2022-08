Tidligere var det meningen, at der skulle spilles to kampe på turneringens første dag.

Men det er nu kun Qatar og Ecuador, der spiller 20. november, mens Hollands møde med Senegal afvikles 21. november. Resten af kampprogrammet er uændret.

Årsagen til de ændrede planer er ifølge Fifa, at man ønsker at videreføre traditionen om, at et VM åbnes med en kamp, hvor enten værterne eller de forsvarende mestre deltager.

Åbningskampen bliver spillet på det nyopførte Al Bayt Stadium, hvor der er plads til 60.000 tilskuere.