Miraklet udeblev: FC Midtjylland må nøjes med Europa League

Nederlaget betyder, at FCM nu kan se frem til et efterår i gruppespillet i Europa League, mens Benfica er to kampe fra deltagelse i Champions League.

I kampen, som blev spillet i Randers grundet ridestævne på FCM’s normale hjemmebane MCH Arena, startede FCM ganske fint og fik i aftensolen indledningsvist spillet sig til flere halve chancer.

Benfica virkede dog fra første fløjt som et hold, der bevidst holdt tempoet nede og havde et ekstra gear, hvis der skulle blive brug for det.

Det fik FCM at føle halvvejs i første halvleg, hvor Enzo Fernandez ud af ingenting nemt kunne sende bolden i nettet til 1-0 tæt under mål.