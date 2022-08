Silkeborg har solgt Rasmus Carstensen

Klubben forventer nu at komme ud af 2022 med et overskud på mellem 40-50 millioner kroner. Tidligere lød forventningen på et overskud mellem 20-30 millioner kroner.

21-årige Rasmus Carstensen har været en stor profil, siden han brød igennem på Silkeborgs førstehold. Han har spillet 89 førsteholdskampe og lagt op til imponerende 24 scoringer.

Bronzevinderne kan komme til at tjene endnu flere penge inden månedens udgang, såfremt klubben formår at kvalificere sig til Europa Leagues gruppespil i stedet for Conference Leagues gruppespil.

Det kræver, at Silkeborg vinder samlet i den afgørende playoffrunde over enten slovenske Maribor eller finske HJK Helsinki.