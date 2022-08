Otte anholdte til FCK-Brøndby-derby med udebanefans

Udebanefans har været forment adgang til de seneste to kampe imellem de to fodboldklubber efter flere episoder med politiet i efteråret.

Forud for søndagens kamp havde de to klubber også udsendt en fælles opfordring til, at tilhængerne afstod fra vold og anden dårlig opførsel.

Hvad søndagens kamp betyder for, om fans af de to klubber, fortsat kan være med, når deres hold spiller derby på udebane er uvist. Opgøret er endnu ikke blevet evalueret med det fokus.

Søndagens kamp var udsolgt, og FC København vandt kampen 4-1.