Eriksen debuterer i United-skuffelse på Old Trafford

Manager Erik ten Hag havde som udgangspunkt placeret Eriksen som angriber fra start, men danskeren trak meget tilbage i banen for at være med til at bygge spillet op.

Den fase fungerede bare slet ikke for United, der ofte løb panden mod en mur på banens sidste tredjedel. Første halvleg bød blot på en stor chance til hjemmeholdet, da Bruno Fernandez sparkede over mål i indledningen.

Men udeholdet var mere end en stærk defensiv. Allerede i første minut prøvede Brighton at fortælle, at holdet var kommet til Old Trafford for at jagte sejren.