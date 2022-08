Italiensk træffer skaffede Chelsea smal premieresejr

Midtbanespilleren Abdoulaye Doucouré hev venstrebacken Ben Chilwell ned i feltet, og derfra sendte Jorginho Evertons keeper, Jordan Pickford, den forkerte vej.

Doucoure fik i den anden ende chancen for at rette op på sin misgerning, men ligesom stopperen James Tarkowski i første halvleg havde han ikke held med at overliste Edouard Mendy.