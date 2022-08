Ung dansker debuterede med hovedrolle for Rosenborg

En anden Rosenborg-dansker - Carlo Holse - sendte et frispark ind i feltet, hvor HamKams forsvar forsøgte at trække offside, helt uden succes. Tengstedt løb sig fri og kunne blank foran mål flugte bolden behersket i nettet til føring.

Efter 31 minutter havde Tengstedt chancen for at øge til 2-0 fra en lidt spids vinkel i feltet, men han mistimede sit forsøg. I stedet udlignede HamKam præcis et minut senere.

12 minutter efter pausen skulle Tengstedt igen få en hovedrolle. Han kom til en friløber, og da dommeren vurderede, at han blev stoppet af en nødbremse uden for feltet, var der rødt kort til Halvor Opsahl.