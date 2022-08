FC Nordsjælland-anfører er utilfreds med spillet trods ny sejr

- Jeg træner med de her drenge hver dag og ser, hvor gode vi er, så det er ikke godt nok at spille sådan her i 30 minutter, specielt ikke på hjemmebane, hvor vi skal være komfortable.

- Vi skal tage det positive med os, for det er virkelig godt, at vi kan stå så lavt og krige den hjem. Det er godt, at vi kan få tippet disse kampe over på vores side, for hvad kan det så ikke blive til, hvis vi begynder at spille godt.

Viborgs anfører, Jeppe Grønning, var efter kampen slemt skuffet over, at det ikke blev til point.