Tyrkisk fodboldhold får bøde for Putin-tilråb mod ukrainsk hold

- Det er trist at skulle lægge øre til støtte fra Fenerbahces fans til en russisk morder og aggressor, der har bombet vores land.

- Jeg er taknemmelig over de venlige tyrkere, som har bakket op om Ukraine og taget afstand til tilhængernes upassende handlinger, skriver han.

Fenerbahces præsident, Ali Koc, erkendte, at det ikke var de mest elegante tilråb, men mente samtidig, at sagen var ude af hans hænder.

- Jeg syntes, det var nogle upassende og unødvendige tilråb, som ligger langt fra vores selvanskuelse her i klubben. Men hvad kan vi gøre? Lukke munden på dem?, spurgte Koc retorisk.

Dynamo Kiev endte med at vinde kampen 2-1 i forlænget spilletid og gik dermed videre til næste runde af kvalifikationsspillet. Her vandt de 1-0 over østrigske Sturm Graz onsdag. De to mødes i returopgøret tirsdag.