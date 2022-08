FC Midtjylland kollapsede mod Lyngby

Lyngby var som to vidt forskellige hold i kampen.

I første halvleg blev hjemmeholdet kørt rundt af gæsterne. Især de hurtige FCM-kantspillere gjorde ondt på den høje Lyngby-bagkæde.

FCM havde stillet sigtekornet direkte mod Lyngby-målet, og gæsterne bragte sig foran efter kun tre minutter på et flot gennemspillet mål, som angriber Sory Kaba satte sidste fod på.

Lige under et kvarter inde kampen blev FCM-føringen fordoblet, da unge Nikolas Dyhr scorede efter et perfekt timet dybdeløb.