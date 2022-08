Viborg har solgt lovende kantspiller til tysk fodbold

- Det er med blandede følelser, at vi skal sige farvel til Tobias. Der er ingen tvivl om, at vi har været enormt glade for ham, og det var vores klare førsteprioritet at forsøge at forlænge aftalen.

- Da det ikke viste sig at være muligt, så handlede det om at hjælpe ham med at få opfyldt drømmen om et skifte til udlandet. Det har været et stort ønske fra Tobias at komme ud, og vi er glade på hans vegne over, at det nu er en realitet, siger Viborg-sportschef Jesper Fredberg.

Tobias Bech nåede at spille 92 kampe og lave 18 mål for Viborg siden sin debut som 16-årig.