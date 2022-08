Frem mod pausen havde Randers det største spilovertag, men det var svært for hjemmeholdet at spille sig igennem udeholdets organisation.

Kort inde i anden halvleg lykkedes det Horsens-nyindkøbet Samson Iyede at få bolden i kassen, men målet blev omgående annulleret for offside.

Horsens kom efterfølgende bedre med i spillet, men kæmpede med at sætte hjemmeholdet under pres. I stedet lykkedes Randers med at trække tempoet ud af spillet.

Til sidst var det dog ved at gå galt for hjemmeholdet alligevel. I tillægstiden var Horsens tæt på at udligne efter et hjørnespark, men Randers-målmand Patrik Carlgren dykkede ned og afværgede Horsens’ bedste forsøg i kampen.