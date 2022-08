Andreas Cornelius påtager sig favoritrollen mod FCK

Tirsdag trak FC København og Trabzonspor hinanden i lodtrækningen til playoffrunden om at komme med i Champions League-gruppespillet.

De tyrkiske mestres danske angriber, Andreas Cornelius, ser frem til kampene mod FCK, som han selv har repræsenteret i to omgange.

- Jeg ved, at FCK har en tradition for at steppe op, når man kommer ud europæisk, og de har en masse spillere med en masse erfaring, så jeg er sikker på, de hiver et andet niveau op, når de skal spille mod os, så jeg forventer en svær kamp.