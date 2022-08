Lyngby-træner om kæmpe fejl: Frygteligt at kigge på

- Så laver Kristian Riis en teknisk fejl ved det andet mål. Ellers spiller vi en virkelig god kamp. Jeg tror ikke, det er mange hold, der har tvunget FC Nordsjælland til at sparke så mange lange bolde, som vi gjorde.

- Kampen i dag er den hårdeste at sluge. Det er på grund af den måde, det sker på, og fordi det er nordsjællandsk derby, fortæller Freyr Alexandersson efter kampen.

Flere hundrede Lyngby-fans havde taget vejen til Right to Dream Park i Farum, og det er især det at skuffe fansene, der gør mest ondt på Lyngby-træneren.

- Vi fik en fantastisk opbakning, og vi ville bare gerne give dem noget tilbage. De larmede virkelig meget, og jeg er meget stolt over støtten.

- Vi har fået støtte i lang tid nu, og Lyngby er en fantastisk fodboldklub. Det her sammenhold er helt fantastisk, fortæller han.