Knæskade tvinger superligaspiller til karrierestop som 24-årig

- Jeg har virkelig prøvet med god hjælp fra Brøndby og Randers FC, men nu er jeg nødt til at trække stikket, siger Kabongo.

Han skiftede fra Brøndby til Randers for et år siden. I forbindelse med skiftet skrev Brøndby selv i en pressemeddelelse, at en alvorlig knæskade i foråret 2019 havde sat en ”brat stopper” for en ”lovende start” for Kabongo i Brøndby.

Søren Pedersen, der er sportslig direktør i Randers, siger, at klubben og Kabongo har ophævet kontrakten efter blot to kampe og i alt otte minutters spilletid for Kabongo i Randers-trøjen.

- Vi er ærgerlige over, at Joel ikke er lykkedes med at komme over den skade, som han har haft. Det er selvfølgelig allermest synd for Joel selv, fordi det er barskt i så ung en alder ikke at være i stand til at spille fodbold.