31/07/2022 KL. 14:00

For abonnenter

Liveblog: AGF møder Randers i Superligaen

AGF møder Randers på Ceres Park, hvor hjemmeholdet skal forsøge at følge op på seneste rundes 3–1–sejr over Viborg. Randers har spillet uafgjort i begge deres to første kampe.