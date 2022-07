Randers FC har solgt Simon Tibbling til norsk klub

Randers-direktør, Søren Pedersen, ønsker svenskeren held og lykke i fremtiden.

- Vi har været rigtig glade for at have Simon Tibbling i Randers FC. Han er topprofessionel og en god fyr. Klubben og især vores unge spillere har nydt godt af hans erfaring.

- Simon ønsker dog mere spilletid, end hvad han i øjeblikket har udsigt til her i Randers FC. Det er derfor glædeligt, at vi har kunne nå til enighed om et permanent skifte til Sarpsborg, hvor han forhåbentlig kan få en masse spilletid og spilleglæde.