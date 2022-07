Turnering for talenter erstatter fodboldens reserveliga

I et forsøg på at give unge spillere mere tid på grønsværen bliver Reserveligaen skrottet til fordel for en ny turnering kaldet Future Cup.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

I Reserveligaen har superligaklubberne haft mulighed for at give spilletid til dem, der normalt ikke er at finde i startopstillingen, når det virkelig gælder.