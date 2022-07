FC Midtjylland-chef: Stort for os og hele fodbolddanmark

- Det betyder alverden.

FC Midtjylland nåede tirsdag et godt stykke af vejen i forhold til at indfri sine europæiske ambitioner i denne sæson, fastslår klubbens sportschef, Svend Graversen, over for Herning Folkeblad.

Med sejren over AEK Larnaca efter en straffesparkskonkurrence er FCM sikret et europæisk gruppespil i efteråret, og det er tredje sæson i træk, at klubben opnår dette.