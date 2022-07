England udraderede Sverige og er klar til EM-finale på Wembley

Festen fortsatte tidligt i anden halvleg, da Lucy Bronze headede bolden diagonalt i mål.

Indskiftede Alessia Russo leverede en delikatesse midt i anden halvleg, da hun efter en pareret afslutning scorede til 3-0 med hælen.

Målfesten sluttede, da Fran Kirby scorede med en høj afslutning, hvor Sveriges målmand, Hedvig Lindahl, ikke så helt heldig ud.

England har nu spillet fem kampe ved EM og har en målscore på 20-1.

Kun Spanien formåede i kvartfinalen at score mod englænderne, som i den kamp faktisk var bagud indtil fem minutter før tid, og som måtte ud i forlænget spilletid for at få sejren.