Luis Suarez tager hjem til Uruguay efter 16 år i Europa

Efter 16 år i europæisk fodbold vender Luis Suarez hjem til Uruguay for at spille for Nacional, klubben han spillede for inden skiftet til hollandske Groningen i 2006.

Det fortæller han i en video, som han har lagt ud på Twitter.

Den berømte og til tider berygtede angriber, som efterhånden er blevet 35 år, har ud over Groningen repræsenteret Ajax, Liverpool, FC Barcelona og Atlético Madrid i Europa.