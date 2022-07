Først fik hjemmeholdets Imad Faraj lov til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet fra højre side, og Victor Oluyemi Olatunji scorede med det, der enten var hovedet eller skulderen.

AEK Larnaca fik ikke lov til at glæde sig over føringen i mere end et par minutter, for da udlignede FC Midtjylland.

Den rutinerede forsvarsspiller Henrik Dalsgaard stod klar efter et hjørnespark, og ekslandsholdsspilleren headede 1-1-scoringen i mål.

Store dele af første halvleg var præget af manglende struktur, og FCM-træner Bo Henriksen kunne ikke være tilfreds med den usikkerhed, der prægede hans holds defensiv.

Heller ikke, selv om de over 30 grader på Cypern nok har haft en indvirkning på spillerne.